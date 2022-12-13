الاحتلال التركي يقصف قرية بينة في شيراوا

يقصف جيش الاحتلال التركي قرية بينة التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة.
خبر 2022-12-13T13:07:00 مركز الأخبار

بحسب مراسلنا فإن الاحتلال يقصف القرية في هذه الأثناء، بالأسلحة الثقيلة.

(س ر)

ANHA


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