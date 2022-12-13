الاحتلال التركي يقصف قرية بينة في شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي قرية بينة التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة. خبر 13 كانون الأول 2022, الثلاثاء - 13:07 2022-12-13T13:07:00 مركز الأخبار بحسب مراسلنا فإن الاحتلال يقصف القرية في هذه الأثناء، بالأسلحة الثقيلة. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً قوات تحرير عفرين تعلن مقتل مرتزقين وإصابة شرطيين تابعين لدولة الاحتلال التركي أعلنت قوات تحرير عفرين عن مقتل مرتزقين وإصابة عنصر... وجهاء وشيوخ عشائر يعلنون دعمهم لـقسد في مواجهة المحتلين أعلن وجهاء وشيوخ العشائر عن دعمهم لقواتهم العسكري... مرتزقة تركيا يقطعون أشجار زيتون تعود ملكيتها للكرد المتبقين في عفرين المحتلة أفادت مصادر من مقاطعة عفرين المحتلة، بقطع مرتزقة ا...