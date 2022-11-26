الاحتلال التركي يقصف قرية بينة في شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية بينة التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة. خبر 26 تشرين الثاني 2022, السبت - 13:19 2022-11-26T13:19:00 مركز الأخبار بحسب مراسلنا فإن الاحتلال يستهدف القرية بالأسلحة الثقيلة. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً الاحتلال التركي يقصف ثلاث قرى في تل تمر يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء، ... خلال مظاهرتين أهالي مقاطعة قامشلو يؤكدون مواصلتهم المقاومة ضد الهجمات التركية استنكر المئات من أهالي ناحيتي تل كوجر وجل آغا التا... الاحتلال التركي يقصف قرية اليالنلي في منبج يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء...