الاحتلال التركي يقصف قرية بينة في شيراوا

يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية بينة التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة.
خبر 2022-11-26T13:19:00 مركز الأخبار

بحسب مراسلنا فإن الاحتلال يستهدف القرية بالأسلحة الثقيلة.

(س ر)

ANHA


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