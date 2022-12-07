الاحتلال التركي يقصف قرية الكوزلية في ريف تل تمر يقصف جيش الاحتلال التركي قرية كوزلية جنوب غرب ناحية تل تمر بقذائف المدفعية. خبر 07 كانون الأول 2022, الأربعاء - 21:12 2022-12-07T21:12:00 الحسكة ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قرية الكوزلية جنوب غرب ناحية تل تمر بقذائف المدفعية. ANHA إقرأ أيضاً مسيرة بالمشاعل في كركي لكي استنكاراً للعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان نظمت حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في ... ندوة سياسية لمكتب المرأة في حزب سوريا المستقبل حول الهجمات الاحتلالية عقد مكتب المرأة في حزب سوريا المستقبل، اليوم الأرب... استمرار عقد الاجتماعات الجماهيرية في منبج والأهالي يطالبون باستمرار عقد مثل هذه الاجتماعات ثمّن المواطنون في مدينة منبج شمال وشرق سوريا، جهود...