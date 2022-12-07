الاحتلال التركي يقصف قرية الكوزلية في ريف تل تمر

يقصف جيش الاحتلال التركي قرية كوزلية جنوب غرب ناحية تل تمر بقذائف المدفعية.
خبر 2022-12-07T21:12:00 الحسكة

ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قرية الكوزلية جنوب غرب ناحية تل تمر بقذائف المدفعية.

ANHA


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