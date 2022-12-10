الاحتلال التركي يقصف قرية الخالدية في عين عيسى

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء، قرية الخالدية غرب ناحية عين عيسى.
خبر 2022-12-10T13:53:00 مركز الأخبار

أفاد مراسلنا بأن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون في هذه الأثناء، قرية الخالدية غرب ناحية عين عيسى بالأسلحة الثقيلة.

(ف)

ANHA


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