الاحتلال التركي يقصف قرية الخالدية في عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء، قرية الخالدية غرب ناحية عين عيسى. خبر 10 كانون الأول 2022, السبت - 13:53 2022-12-10T13:53:00 مركز الأخبار أفاد مراسلنا بأن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون في هذه الأثناء، قرية الخالدية غرب ناحية عين عيسى بالأسلحة الثقيلة. (ف) ANHA إقرأ أيضاً في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. مؤسسات حقوقية تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة تركيا على جرائمها طالبت منظمة حقوق الإنسان، واتحاد المحامين في إقلي... الشبيبة يتظاهرون تنديداً بالعزلة على القائد ويعتبرونها استهدافاً لجميع الشعوب ندد الشبيبة الثورية السورية في ناحيتي تربه سبيه وج... شيوخ ووجهاء عشائر عربية: نقف جنباً إلى جنب مع أبنائنا في قسد أكد شيوخ ووجهاء ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامش...