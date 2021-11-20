الاحتلال التركي يقصف قرية الفاطسة شرق عين عيسى

يقصف الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء، قرية الفاطسة شرق عين عيسى.
خبر 2021-11-20T14:54:00 مركز الأخبار

وبحسب ما أفادت مراسلتنا؛ فإن الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون الآن قرية الفاطسة شرق ناحية عين عيسى.

(س ر)

ANHA


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