الاحتلال التركي يقصف قرية الفاطسة شرق عين عيسى يقصف الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء، قرية الفاطسة شرق عين عيسى. خبر 20 تشرين الثاني 2021, السبت - 14:54 2021-11-20T14:54:00 مركز الأخبار وبحسب ما أفادت مراسلتنا؛ فإن الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون الآن قرية الفاطسة شرق ناحية عين عيسى. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً كوباني.. حركة الشبيبة الثورية تستذكر شهداء قصف الطائرات المسيّرة التركية تحت شعار "لا لاستهداف المدنيين" نظمت حركة الشبيبة ا... الاحتلال التركي يقصف قرية الدبس والطريق الدولي M4 غرب عين عيسى يقصف الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء، قري... كلمات في كونفرانس مجلس عوائل الشهداء تؤكد السير على درب الشهداء لصد الهجمات أكد المشاركون في الكونفرانس السابع لمجلس عوائل ال...