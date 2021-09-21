الاحتلال التركي يقصف قرية الدبس بريف عين عيسى الغربي بالأسلحة الثقيلة

يقصف جيش دولة الاحتلال التركي، في هذه الأثناء، قرية دبس الواقعة في الريف الغربي لناحية عين عيسى، بالأسلحة الثقيلة.
خبر 2021-09-21T10:36:00 مركز الأخبار

وبحسب ما أفادت مراسلتنا، فإن قرية دبس، الواقعة في الريف الغربي لناحية عين عيسى، تتعرّض لقصف مكثّف بالأسلحة الثقيلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

ووفقاً لها، فإن ٤ قذائف قد سقطت على القرية حتى الآن، فيما لا يزال القصف مستمراً.

وكانت قرية الدبس قد تعرضت لقصف مكثف من قبل الاحتلال ومرتزقته، الجمعة، مما أدّى إلى استشهاد 4 مدنيين بينهم طفل، يبلغ من العمر 17 عاماً، فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح.

والشهداء هم: "مالك المحارب الحميد 25 عاماً، عيدان حمد العميري 40 عاماً، حمد الخنيس الجربوع 20 عاماً، والطفل خموس البصيلي 17 عاماً".

(د أ/ س ر)

ANHA


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