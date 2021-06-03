الاحتلال التركي يقصف قرى شيراوا المحاصرة بالقذائف الصاروخية

بالتزامن مع مواصلة قصف قرى صوغانكه، بينة، أٌقيبة والزيارة في ناحية شيراوا، قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قبل قليل قرى برج القاص وكلوتيه ومياسة وكوندي مازن بعشرات القذائف الصاروخية.

وتقع القرى المذكورة في ناحية شيراوا تحت حصار بين الاحتلال التركي والحكومة السورية، حيث تحاذيها من الغرب قرى محتلة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته ومن الشرق بلديتي نبل والزهراء التي تتمركز فيها قوات الحكومة السورية.

وبعد استهداف قرى ناحية شيراوا، عمد الاحتلال التركي إلى قصف القرى المحاصرة في ناحية شيراوا وإضرام النيران بالأراضي الزراعية مما أدى إلى احتراق عدد كبير من أشجار الزيتون المثمرة.

هذه ولا يزال القصف مستمراً حتى لحظة إعداد الخبر.

(ف إ)