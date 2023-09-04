الاحتلال التركي يقصف قرى شرق عين عيسى بالصواريخ والدبابات

أفاد مراسلو وكالتنا بأن القريتين تتعرضان لقصف عنيف في هذه اللحظات، مصدرها قواعد جيش الاحتلال التركي التي أقامتها في الأراضي السورية المحتلة في شمال شرق سوريا.

وكان جيش الاحتلال التركي قد قصف بعد منتصف ليل أمس الأحد، حتى ساعات الصباح الأولى من اليوم الإثنين، قرى شرق وغرب ناحية عين عيسى بالصواريخ وقذائف الهاون.

ويأتي هذا بعد يوم من إفشال مجلس تل أبيض العسكري عملية تسلل قامت بها المجموعات المرتزقة التابعة لجيش الاحتلال التركي صوب قرية صكيرو الواقعة على الطريق الدولي M4 شرق ناحية عين عيسى.

وفي حصيلة المواجهات التي اندلعت عقب عملية التسلل، قتل 7 مرتزقة وأصيب 7 آخرون، مع إفشال محاولة التسلل وردّ المرتزقة على أعقابهم.

وصعد جيش الاحتلال التركي من هجماته على مناطق شمال وشرق سوريا (منبج، وتل تمر، وزركان، وعين عيسى، والشهباء) مع إطلاق قوات سوريا الديمقراطية عملية "تعزيز الأمن" في الضفة الشرقية لنهر الفرات وتحديداً في دير الزور لملاحقة خلايا داعش وتجار ومروجي المخدرات، والخارجين عن القانون.

(ج م/د)

ANHA