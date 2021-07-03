الاحتلال التركي يقصف قرى آهلة بالسكان بريفي الباب ومنبج - تم التحديث

وقال المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري إن "جيش الاحتلال التركي ينتهك المعايير الدولية بقصفه المستمر على المدنيين بالريف الشرقي لمدينة الباب"

مضيفاً في التفاصيل "قام جيش الاحتلال التركي في تمام الساعة 4:00 صباح هذا اليوم، باستهداف قرى العريمة والكاوكلي وقرت ويران و كورهيوك الواقعة في الريف الشرقي لمدينة الباب بقذائف الهاون والمدفعية من قاعدته المتمركزة في قرية الشيخ ناصر شرقي مدينة الباب والتي بلغ عددها ما يقارب 100 قذيفة مدفعية وهاون، واستمر القصف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته حتى الساعة 8:00 صباح هذه اليوم".

إلى ذلك أفاد المركز بانتهاك جيش الاحتلال التركي المعايير الدولية من خلال قصفه المستمر على المدنيين في منبج.

واستفاض في تفاصيل القصف، قائلاً: قام جيش الاحتلال التركي في تمام الساعة 2:20 صباح هذا اليوم، بتاريخ 2021/7/3 باستهداف قرية الدندنية والصيادة واليالنلي والجاموسية بالمدفعية وقذائف الهاون، من قاعدته المتمركزة في قرية شيخ ناصر والكربجلي، شمال غربي مدينة منبج، والتي بلغ عددها 35 قذيفة وقد كان القصف بشكل عشوائي على المدنيين من سكان هذه القرى. واستمر حتى الساعة 4:00 صباح هذا اليوم".

(س ر)

ANHA