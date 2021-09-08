الاحتلال التركي يقصف قنديل ويصيب مدنيين اثنين  

وقالت الوكالة إن طائرة حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي قصفت قرية سناموك التابعة لناحية سنكسر في منطقة قنديل بإقليم كردستان بثلاث غارات جوية، وأسفر القصف عن إصابة مواطنين اثنين بجروح.

ونقلت الوكالة عن الرئيس المشترك لبلدية قنديل، محمد حسن، قوله إن الطائرات التركية المحتلة قصفت قرية سناموك بثلاث غارات جوية، أمس الثلاثاء، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية بممتلكات المدنيين.

وتصعّد دولة الاحتلال منذ 23 نيسان المنصرم، من وتيرة هجماتها الرامية إلى الاحتلال والإبادة على كل من مناطق الدفاع المشروع ومناطق مختلفة من باشور وشمال وشرق سوريا.

وتثير هذه الهجمات حفيظة الكردستانيين الذين لا ينفكون عن التعبير عن سخطهم عبر المظاهرات الرافضة والاحتجاجات حيال أطماع دولة الاحتلال التركي ومخططاتها في إبادة الشعوب والنيل منهم.

(س ر)