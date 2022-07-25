الاحتلال التركي يقصف نقطة لقوات حكومة دمشق في الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، نقطة لقوات حكومة دمشق في قرية تل مضيق التابعة لمقاطعة الشهباء.