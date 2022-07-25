الاحتلال التركي يقصف نقطة لقوات حكومة دمشق في الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، نقطة لقوات حكومة دمشق في قرية تل مضيق التابعة لمقاطعة الشهباء.
خبر 2022-07-25T08:03:00 مركز الأخبار

بحسب ما أكده مراسلنا فإن القصف التركي لا يزال مستمراً.

(س ر)

ANHA


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