الاحتلال التركي يقصف نقطة لقوات حكومة دمشق في الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، نقطة لقوات حكومة دمشق في قرية تل مضيق التابعة لمقاطعة الشهباء. خبر 25 تموز 2022, الأثنين - 08:03 2022-07-25T08:03:00 مركز الأخبار بحسب ما أكده مراسلنا فإن القصف التركي لا يزال مستمراً. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً أهالي عفرين: سنقاوم الاحتلال التركي ولن نعتمد على أي قوة خارجية لحمايتنا أكد أهالي عفرين المهجرون أن مقاومتهم في ناحية شيرا... الاحتلال التركي يقصف قرية تل طويل الآشورية بريف تل تمر يقصف الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء، قري... الاحتلال التركي يقصف قريتي تل مضيق وحربل في الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قريتي تل م...