الاحتلال التركي يقصف ناحية تل رفعت بمقاطعة الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي، في هذه الأثناء، ناحية تل رفعت التابعة لمقاطعة الشهباء. خبر 24 تشرين الأول 2022, الأثنين - 12:16 2022-10-24T12:16:00 مركز الأخبار بحسب ما أفاد مراسلنا فإن جيش الاحتلال يستهدف الناحية بالأسلحة الثقيلة، وألحق أضراراً مادية بممتلكات الأهالي. (س ر)ANHA إقرأ أيضاً "مبادرة مناهضة الاحتلال وإبادة النساء" تدين الهجمات الكيماوية التركية على الكريلا والصمت الدولي حيالها أدانت مبادرة مناهضة الاحتلال وإبادة النساء، من أج... مرتزقة تركيا يسرقون مخصصات أهالي كري سبي من الخبز ويبيعونها بأضعاف مضاعفة أفاد مصدر محلي من ريف مقاطعة كري سبي المحتلة بأن رب... قصف متبادل بين قوات دمشق ومرتزقة تركيا بريفي إدلب وحلب جرى قصف متبادل، صباح اليوم الإثنين، بين قوات حكومة...