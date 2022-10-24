الاحتلال التركي يقصف ناحية تل رفعت بمقاطعة الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي، في هذه الأثناء، ناحية تل رفعت التابعة لمقاطعة الشهباء.
خبر 2022-10-24T12:16:00 مركز الأخبار  

بحسب ما أفاد مراسلنا فإن جيش الاحتلال يستهدف الناحية بالأسلحة الثقيلة، وألحق أضراراً مادية بممتلكات الأهالي.

(س ر)

ANHA

 


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