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الاحتلال التركي يقصف ناحية تل رفعت بمدافع الهاون

يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الاثناء ناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء بمدافع الهاون.
خبر 2020-08-11T12:13:00 الشهباء

افاد مراسل وكالتنا في الشهباء، بأن جيش الاحتلال التركي يقصف في هذه الأثناء ناحية تل رفعت بمدافع الهاون.

ANHA


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