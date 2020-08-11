الاحتلال التركي يقصف ناحية تل رفعت بمدافع الهاون يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الاثناء ناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء بمدافع الهاون. خبر 11 آب 2020, الثلاثاء - 12:13 2020-08-11T12:13:00 الشهباء افاد مراسل وكالتنا في الشهباء، بأن جيش الاحتلال التركي يقصف في هذه الأثناء ناحية تل رفعت بمدافع الهاون. ANHA إقرأ أيضاً ’ على لجنة مناهضة التعذيب العمل على إنهاء العزلة عن القائد عبد الله أوجلان‘ حمّلت أوساط سياسية وثقافية لجنة مناهضة التعذيب ال... 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا وحالة وفاة سجلت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوري... وفق توجيهات خلية الأزمة حملات التعقيم تتواصل في الطبقة وريفها تواصل لجنة الإدارة المحلية والبلديات في منطقة الط... الموقع القديم