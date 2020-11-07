الاحتلال التركي يقصف ناحية عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء ناحية عين عيسى بإقليم الفرات. خبر 07 تشرين الثاني 2020, السبت - 10:38 2020-11-07T10:38:00 عين عيسى أفاد مراسلو وكالتنا بأن جيش الاحتلال التركي يقصف في هذه الأثناء ناحية عين عيسى التابعة لإقليم الفرات. (د ج) ANHA إقرأ أيضاً ՛جيفري بتصريحاته يشرعن هجمات الاحتلال التركي՛ أوضحت الرئيسة المشتركة لاتحاد المثقفين في إقليم ا... طائرات روسية تنفذ غارات جوية على جبل الزاوية استهدفت طائرات حربية روسية بـ 7 غارات جوية عدة مناط... السوسة ...شُهرة في زراعة الرمان وأساليب خاصة للاعتناء بها تشتهر بلدة السوسة الواقعة في ريف دير الزور الشرقي،... الموقع القديم