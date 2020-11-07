الاحتلال التركي يقصف ناحية عين عيسى

يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء ناحية عين عيسى بإقليم الفرات.
خبر 2020-11-07T10:38:00 عين عيسى

أفاد مراسلو وكالتنا بأن جيش الاحتلال التركي يقصف في هذه الأثناء ناحية عين عيسى التابعة لإقليم الفرات.

(د ج)

ANHA


إقرأ أيضاً