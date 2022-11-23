الاحتلال التركي يقصف موقعين في عامودا يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية تل حمدون، ومزرعة عزالدين جولي، غرب ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو.