الاحتلال التركي يقصف موقعين في عامودا يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية تل حمدون، ومزرعة عزالدين جولي، غرب ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو. خبر 23 تشرين الثاني 2022, الأربعاء - 11:51 2022-11-23T11:51:00 قامشلو بحسب مراسلتنا فإن الاحتلال استهدف القرية والمزرعة الواقعة مقابل قرية الكرامة، بقذيفتي هاون. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً إصابة 4 عمال جراء القصف التركي الهمجي على تربه سبيه أصيب عمال مدنيين في ناحية تربه سبيه بجروح نتيجة غا... هيئة التربية في إقليم الفرات تندد باستهداف جيش الاحتلال التركي للمراكز التعليمية نددت هيئة التربية في إقليم الفرات القصف التركي على... الاحتلال التركي يستهدف 3 قرى في مقاطعة الشهباء يستهدف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرى غرن...