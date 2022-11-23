الاحتلال التركي يقصف موقعين في عامودا

يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية تل حمدون، ومزرعة عزالدين جولي، غرب ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو.
خبر 2022-11-23T11:51:00 قامشلو

بحسب مراسلتنا فإن الاحتلال استهدف القرية والمزرعة الواقعة مقابل قرية الكرامة، بقذيفتي هاون.

(س ر)

ANHA


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