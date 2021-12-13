الاحتلال التركي يقصف مواقع قوات دمشق قرب أوتوستراد دمشق - حلب

وقصفت قوات الاحتلال التركي، صاروخياً مواقع تابعة لقوات حكومة دمشق في كفربطيخ وحرش خان السبل وقرب أوتوستراد دمشق - حلب الدولي بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وفي سياق متصل، جددت قوات حكومة دمشق قصفها لمحاور التماس مع مرتزقة تركيا في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، وجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي الغربي، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأمس الأحد، قتل 3 عناصر وأصيب 2 آخرون من قوات حكومة دمشق، جراء استهدافهم من قبل مرتزقة الاحتلال التركي بصاروخ موجه على محور كفرموس جنوب إدلب، في حين نفذت قوات حكومة دمشق قصفاً صاروخياً مكثفاً بأكثر من 30 قذيفة، استهدف بلدة كفرتعال بريف حلب الغربي.

(د ع)