الاحتلال التركي يقصف مركز ناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء

وبعد ليلة من القصف الوحشي والهمجي على قرى مقاطعة الشهباء، وناحيتي شرا وشيراوا، عاود الاحتلال التركي ومرتزقته استهداف مركز ناحية تل رفعت بمقاطعة الشهباء بشعرات القذائف الهاون والمدفعية.

وألحق قصف الاحتلال التركي ومرتزقته على ناحية تل رفعت أضرار مادية بممتلكات المدنيين، ويذكر إن ناحية تل رفعت يقطنها أكثر من 16 ألف مواطن من مهجري عفرين.

وبحسب مراسلنا مازال القصف مستمراً حتى لحظة إعداد هذا الخبر

والجدير بالذكر إن الاحتلال التركي ارتكب مجزرة بحق 10 مواطنين بينهم ثمانية أطفال في ناحية تل رفعت عام 2019.

(ف إ)