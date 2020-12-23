الاحتلال التركي يقصف منطقة في زاخو

قصفت مدفعية الاحتلال التركي، ظهر اليوم الأربعاء، ناحية “كاني ماسي” التابعة لقضاء آمدية شمال محافظة دهوك في جنوب كردستان.

وأفاد مصدر لوكالة rojnews، أن عددًا من القذائف سقط بالقرب من مركز الناحية دون وقوع أي أصابات.

هذا، وكثّفت دولة الاحتلال التركي منذ منتصف حزيران الماضي قصفها الجوي والمدفعي على مناطق حدودية في جنوب كردستان، وارتكبت عدة مجازر بحق المدنيين في تلك المناطق، فضلًا عن التهجير القسري لسكان القرى الحدودية.

وكان مصدر في قضاء زاخو قد كشف لوكالة rojnews في وقت سابق، أن جيش الاحتلال التركي يقوم بقطع الأشجار الحراجية في المنطقة، لنقلها وبيعها في تركيا.

(م)