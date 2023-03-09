الاحتلال التركي يقصف مناطق الدفاع مديا 68 مرة

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً كتابياً إلى الرأي العام عن هجمات جيش الاحتلال التركي، جاء فيه:

"تستمر الهجمات الاحتلالية التي يشنها جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا بلا انقطاع.

المعلومات المفصلة حول هذه الهجمات هي كما يلي:

تعرضت في الثامن والتاسع من شهر آذار الجاري، ساحات المقاومة لقوات الكريلا في تلتي جودي وإف إم (FM) وساحات المقاومة في جارجيل وتلة أورته في منطقة متينا وخنادق المقاومة في ساحتي جمجو وسيدا، 68 مرة لقصف جيش الاحتلال التركي بالمدافع والدبابات والأسلحة الثقيلة".

(ل م)