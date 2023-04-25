الاحتلال التركي يقصف مناطق الدفاع مديا 48 مرة خلال 48 ساعة

أفاد المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG، خلال بيان، أن الاحتلال التركي شن الهجمات على ساحات زاب وخاكوركه خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وفيما يلي معلومات موسعة حول الهجمات بحسب البيان :

منطقة زاب

شن جيش الاحتلال التركي في 23 نيسان عند الساعة 13:10 هجوماً على ساحة تلة جودي، فيما ردت قواتنا على الهجوم في إطار حق الدفاع المشروع.

هجمات جيش الاحتلال التركي

قصفت الطائرات الحربية في 23 نيسان 3 مرات منطقة غوشين، تلة بربزنا ومياه لولان في خاكوركه.

قصف جيش الاحتلال التركي في 22 و23 نيسان ساحة كلي لولان، وساحة المقاومة تلة جودي وجبهات المقاومة في جمجو وسيدا في خاكوركه 45 مرة بقذائف الأوبيس، والمدفعية، والدبابات، والأسلحة الثقيلة".

(سـ)