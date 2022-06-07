الاحتلال التركي يقصف محيط قرية حربل في الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي محيط قرية حربل التابعة لمقاطعة الشهباء. خبر 07 حزيران 2022, الثلاثاء - 12:01 2022-06-07T12:01:00 مركز الأخبار أفاد مراسلنا بتعرض محيط قرية حربل التابعة لمقاطعة الشهباء لهجمات عنيفة من قبل جيش الاحتلال التركي. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً المجلس العسكري لقسد يعقد اجتماعا استثنائياً لمناقشة تداعيات "غزو تركي محتمل" قالت قوات سوريا الديمقراطية إن مجلسها العسكري عقد ... عوائل الشهداء: الحزب الديمقراطي الكردستاني تخطّى مرحلة الخيانة وأصبح عدواً حذّر أعضاء مجلس عوائل الشهداء من حرب قذرة يتم الإع... اعترافات أحد عملاء الاستخبارات التركية اعترف أحد عناصر خلية مشتركة بين الاحتلال التركي وم...