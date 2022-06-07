الاحتلال التركي يقصف محيط قرية حربل في الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي محيط قرية حربل التابعة لمقاطعة الشهباء.
خبر 2022-06-07T12:01:00 مركز الأخبار

أفاد مراسلنا بتعرض محيط قرية حربل التابعة لمقاطعة الشهباء لهجمات عنيفة من قبل جيش الاحتلال التركي.

(س ر)

ANHA


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