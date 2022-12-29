الاحتلال التركي يقصف محيط قاعدة للقوات الروسية في الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، محيط قاعدة للقوات الروسية في قرية الوحشية التابعة لمقاطعة الشهباء. خبر 29 كانون الأول 2022, الخميس - 12:31 2022-12-29T12:31:00 مركز الأخبار وبحسب مراسلنا فإن القصف يتزامن مع تحليق الطيران المسيّر للاحتلال التركي فوق المنطقة. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً خلية لمرتزقة داعش تستهدف سيارة لقوى الأمن الداخلي بريف الرقة الشرقي استهدفت خلية لمرتزقة داعش، صباح اليوم، سيارة لقوى ... المؤسسة الدينية في كوباني تندد بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان نددت المؤسسة الدينية في مقاطعة كوباني بالعزلة الم... 14 شاباً وشابة من شمال وشرق سوريا ينضمّون إلى الكريلا في مواجهة الهجمات الاحتلالية والعزلة ا...