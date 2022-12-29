الاحتلال التركي يقصف محيط قاعدة للقوات الروسية في الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، محيط قاعدة للقوات الروسية في قرية الوحشية التابعة لمقاطعة الشهباء.
خبر 2022-12-29T12:31:00 مركز الأخبار

وبحسب مراسلنا فإن القصف يتزامن مع تحليق الطيران المسيّر للاحتلال التركي فوق المنطقة.

(س ر)

ANHA


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