الاحتلال التركي يقصف محيط قاعدة للقوات الروسية في الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، محيط قاعدة للقوات الروسية في قرية الوحشية التابعة لمقاطعة الشهباء.