الاحتلال التركي يقصف خنادق المقاومة بالأسلحة المحظورة 28 مرة

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً إلى الرأي العام بخصوص هجمات جيش الاحتلال التركي، جاء فيه:

"المعلومات المفصلة حول هجمات جيش الاحتلال التركي كالتالي:

هجمات جيش الاحتلال التركي بالأسلحة المحظورة دولياً

تعرضت خنادقنا في ساحة سيدا، يوم 28 آذار، لقصف بالأسلحة المحظورة من قبل جيش العدوان التركي مرة واحدة.

هجمات العدوان التركي:

قصفت طائرات حربية للعدوان التركي يومي 27 و28 آذار، ساحة المقاومة في تل جودي وتل جارجيلا في منطقة متينا ووادي باليندا في منطقة زاب، 4 مرات.

وفي 28 و29 آذار، تعرضت خنادقنا في تلتي جودي وإف إم (FM)، وساحة جمجو وسيدا، لقصف الاحتلال بواسطة المدافع والدبابات والأسلحة الثقيلة 15 مرة".

(ل م)