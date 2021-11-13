الاحتلال التركي يقصف جبل غاري في باشور

ونقلت الوكالة عن مصدر أن طائرات جيش الاحتلال التركي قصفت، اليوم السبت، جبل غاري التابع لمناطق الدفاع المشروع بباشور (جنوب كردستان).

وتنفذ دولة الاحتلال التركي بشكل شبه يومي ضربات جوية على مناطق باشور (جنوب كردستان)، وسط صمت حكومتي هولير وبغداد اللتان تلتزمان الصمت حيال انتهاكات الدولة التركية لسيادة الأراضي العراقية.

يشار إلى أن دولة الاحتلال التركي تشن منذ الـ 23 من نيسان/ أبريل الماضي هجمات إبادة واحتلال على مناطق زاب ومتينا وآفاشين التابعة لمناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان)، مستخدماً جميع أنواع الأسلحة المتطورة والمحظورة دولياً، بالإضافة إلى الطائرات الحربية والمسيّرة، فيما يتصدى مقاتلو قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرة - ستار للهجمات بمقاومة منقطعة النظير.

(س ر)

ANHA