الاحتلال التركي يقصف عين دقنة وبيلونية في مقاطعة الشهباء

يقصف الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قريتي عين دقنة وبيلونية في مقاطعة الشهباء.
خبر 2021-12-04T14:08:00 مركز الأخبار

وبحسب ما أفاد مراسلنا؛ فإن الاحتلال ومرتزقته يقصفون الآن، قريتي عين دقنة وبيلونية التابعتين لمقاطعة الشهباء.

(س ر)

ANHA


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