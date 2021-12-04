الاحتلال التركي يقصف عين دقنة وبيلونية في مقاطعة الشهباء يقصف الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قريتي عين دقنة وبيلونية في مقاطعة الشهباء. خبر 04 كانون الأول 2021, السبت - 14:08 2021-12-04T14:08:00 مركز الأخبار وبحسب ما أفاد مراسلنا؛ فإن الاحتلال ومرتزقته يقصفون الآن، قريتي عين دقنة وبيلونية التابعتين لمقاطعة الشهباء. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً حفل لذوي الاحتياجات الخاصة في كوباني بهدف إيصال رسالتهم للمجتمع نظم مركز ذوي الاحتياجات الخاصة في إقليم الفرات حفل... صوت قوي يهز دمشق.. وأنباء متضاربة حول طبيعته سُمع صوت قوي هز مدينة دمشق، وأنباء متضاربة حول طبي... لجنة التربية والتعليم في الطبقة تعقد اجتماعها السنوي عقدت لجنة التربية والتعليم في الطبقة اليوم، اجتما...