الاحتلال التركي يقصف الطريق الدولي M4 وقرية بريف عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء، الطريق الدولي M4 وقرية أبو صرة بريف ناحية عين عيسى.