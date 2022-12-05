الاحتلال التركي يقصف الطريق الدولي M4 وقرية بريف عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء، الطريق الدولي M4 وقرية أبو صرة بريف ناحية عين عيسى. خبر 05 كانون الأول 2022, الأثنين - 14:37 2022-12-05T14:37:00 مركز الأخبار وبحسب مراسلنا فإن القرية والطريق الدولي يتعرضان لقصف الاحتلال ومرتزقته بالأسلحة الثقيلة. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً الوفد الكتالوني يلتقي مع مؤتمر ستار التقى الوفد الكتالوني الزائر إلى شمال وشرق سوريا، ... قسد تنشر حصيلة هجمات الاحتلال التركي ليوم 4 كانون الأول 2022 نشرت قوات سوريا الديمقراطية حصيلة هجمات الاحتلال ... هيئة التربية والتعليم بإقليم الجزيرة تندد بالتفجير الذي استهدف سيارة تنقل أعضائها في قامشلو نددت هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية الد...