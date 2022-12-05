الاحتلال التركي يقصف الطريق الدولي M4 وقرية بريف عين عيسى

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء، الطريق الدولي M4 وقرية أبو صرة بريف ناحية عين عيسى.
خبر 2022-12-05T14:37:00 مركز الأخبار

وبحسب مراسلنا فإن القرية والطريق الدولي يتعرضان لقصف الاحتلال ومرتزقته بالأسلحة الثقيلة.

(س ر)

ANHA

 


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