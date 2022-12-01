الاحتلال التركي يقصف الطريق الدولي  M4وصوامع عين عيسى

يقصف الاحتلال التركي في هذه الأثناء، الطريق الدولي M4 وصوامع عين عيسى بريف الناحية الشرقي.
خبر 2022-12-01T15:00:00 مركز الأخبار

وأفاد مراسلنا بأن الاحتلال التركي يقصف في هذه الأثناء، الطريق الدولي M4 وصوامع عين عيسى بالأسلحة الثقيلة.

(ف)

ANHA


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