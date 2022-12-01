الاحتلال التركي يقصف الطريق الدولي M4وصوامع عين عيسى يقصف الاحتلال التركي في هذه الأثناء، الطريق الدولي M4 وصوامع عين عيسى بريف الناحية الشرقي. خبر 01 كانون الأول 2022, الخميس - 15:00 2022-12-01T15:00:00 مركز الأخبار وأفاد مراسلنا بأن الاحتلال التركي يقصف في هذه الأثناء، الطريق الدولي M4 وصوامع عين عيسى بالأسلحة الثقيلة. (ف) ANHA إقرأ أيضاً أهالي إقليم الفرات يشيعون جثامين 3 شهداء إلى مثواهم الأخير في مزار الشهيدة دجلة شيّع المئات من أهالي إقليم الفرات، جثامين ثلاثة شه... اتحاد المحامين ومجلس العدالة الاجتماعية في منبج يطالبان بإنهاء العزلة على القائد أوجلان طالب اتحاد المحامين ومجلس العدالة الاجتماعية في م... بالصور.. قذائف الاحتلال التركي تدمّر جامع قرية في ريف عين عيسى تظهر صور حصلت عليها وكالتنا آثار الدمار الذي لحق ب...