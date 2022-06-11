الاحتلال التركي يقصف الريف الغربي لناحية عين عيسى

​​​​​​​يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية معلق في الريف الغربي لناحية عين عيسى.
خبر 2022-06-11T00:01:00 عين عيسى

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية معلق في الريف الغربي لناحية عين عيسى.

ANHA


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