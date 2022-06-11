الاحتلال التركي يقصف الريف الغربي لناحية عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية معلق في الريف الغربي لناحية عين عيسى. خبر 11 حزيران 2022, السبت - 00:01 2022-06-11T00:01:00 عين عيسى ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية معلق في الريف الغربي لناحية عين عيسى. ANHA إقرأ أيضاً جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية شرا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية المالكية ا... تضرر "مطار دمشق الدولي" نتيجة الضربات الإسرائيلية وتعليق الرحلات لـ 48 ساعة خرج مطار دمشق الدولي عن الخدمة نتيجة تضرر المدرج ا... رياض درار يتحدث لوكالتنا اليوم عن التهديدات التركية ومواقف روسيا وأميركا ودمشق منها تستضيف وكالتنا، عبر برنامج خاص، السيد رياض درار، ا...