الاحتلال التركي يقصف القوات الحكومية في إدلب وتحليق كثيف للطيران الروسي

وقال المرصد السوري: إن قوات الاحتلال التركي نفذت قصفًا صاروخيًّا اليوم، على مناطق في بلدة سراقب الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية السورية في ريف إدلب الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

في حين جددت القوات الحكومية قصفها الصاروخي على ريف إدلب الجنوبي، مستهدفة أماكن في كنصفرة وفليفل وسفوهن والفطيرة، كما أعادت الطائرات الحربية الروسية تحليقها في أجواء محافظة إدلب.

وكان المرصد السوري رصد بعد فجر اليوم الاثنين، ضربات جوية، نفذتها طائرات حربية روسية على أماكن في مدينة بنش ومحيطها وأطرافها في الريف الإدلبي، حيث استهدفت المنطقة بأكثر من 10 صواريخ.

(ي ح)