الاحتلال التركي يقصف المنطقة الواقعة بين صوغانكة وآقيبة ومحيط بينة في شيراوا – تم التحديث

بحسب ما أفاد مراسلنا فإن جيش الاحتلال التركي يقصف بالمدفعية والأسلحة الثقيلة المنطقة الحراجية الواقعة بين قريتي صوغانكة وآقيبة ومحيط قرية بينة في ناحية شيراوا في عفرين المحتلة، مشيراً إلى استهداف هذه المنطقة بنحو 20 قذيفة أوبيس.

وصعّد جيش الاحتلال التركي في أعقاب اجتماع سوتشي من حدة هجماته على شمال وشرق سوريا، ليشمل مدينة قامشلو ونواحي كركي لكي، تربه سبيه، عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو. ونواحي الدرباسية، زركان، تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، بالإضافة إلى ناحية عين عيسى، كري سبي، ومقاطعة الشهباء وناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة.

(س ر)

ANHA