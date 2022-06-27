الاحتلال التركي يقصف المنطقة الواقعة بين قريتي صوغانكة وآقيبة في شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي المنطقة الواقعة بين قريتي صوغانكة وآقيبة في شيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة.