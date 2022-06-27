الاحتلال التركي يقصف المنطقة الواقعة بين قريتي صوغانكة وآقيبة في شيراوا

يقصف جيش الاحتلال التركي المنطقة الواقعة بين قريتي صوغانكة وآقيبة في شيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة.
خبر 2022-06-27T13:24:00 الشهباء

بحسب ما أفاد مراسلنا فإن القصف التركي لا يزال متواصلاً على المنطقة المذكورة.

(ج س/س ر)

ANHA

 


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