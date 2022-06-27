الاحتلال التركي يقصف المنطقة الواقعة بين قريتي صوغانكة وآقيبة في شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي المنطقة الواقعة بين قريتي صوغانكة وآقيبة في شيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة. خبر 27 حزيران 2022, الأثنين - 13:24 2022-06-27T13:24:00 الشهباء بحسب ما أفاد مراسلنا فإن القصف التركي لا يزال متواصلاً على المنطقة المذكورة. (ج س/س ر) ANHA إقرأ أيضاً 3 مرتزقة في قبضة قسد ألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض على ... قوات تحرير عفرين تكشف سجل شهيد أعلنت قوات تحرير عفرين، خلال بيان أصدر... مجلس منبج العسكري يرصد أضرار القصف التركي على قرية عرب حسن رصد المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري الأضرار ال...