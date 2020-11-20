الاحتلال التركي ينشئ نقطة ثانية في ريف إدلب الجنوبي

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، باستقدام جيش الاحتلال التركي رتلًا يضم آليات عسكرية وجنودًا ومعدات لوجستية لإنشاء نقطة ثانية في القرية ذاتها في جبل الزاوية بريف محافظة إدلب.

وتبعد النقطة العسكرية الجديدة التي أنشأها الاحتلال التركي عن مدينة كفرنبل التي تسيطر عليها قوات الحكومة السورية نحو 8 كيلو مترًا فقط.

ويأتي إنشاء هذه النقاط في ريف إدلب وحماة عقب الانسحاب الأخير من ثلاث نقاط عسكرية كانت محاصرة من قبل قوات الحكومة وروسيا في مدينة مورك وقريتي شير مغارة ومعر حطاط في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي إلى منطقة جبل الزاوية.

(ي م)