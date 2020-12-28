الاحتلال التركي ينشئ نقطة جديدة في إدلب وقصف يستهدف جبلي الزاوية والأكراد

وبدأ الاحتلال التركي بإنشاء نقطة عسكرية جديدة في قرية كدورة الواقعة في الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة إدلب، حيث تعد القرية بوابة جبل الأربعين في ريف إدلب، وتطل على كفربطيخ وداديخ الواقعتين على طريق دمشق – حلب الـM5 "، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

فيما قصفت قوات الحكومة مناطق في الفطيرة والبارة وفليفل بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وسان في ريف إدلب الشرقي، وسط تحليق لطائرات استطلاع روسية في أجواء المنطقة وأجواء سهل الغاب شمال غرب حماة، وجبل الأكراد شمال اللاذقية وفقًا للمرصد، الذي رصد غارتين جويتين نفذتهما الطائرات الروسية على محاور كبانة في جبل الأكراد.

وكان المرصد نشر أمس، أن القصف الصاروخي المكثف من قبل قوات حكومة دمشق، يتواصل على بلدات وقرى جبل الزاوية، حيث استهدفت بأكثر من 130 قذيفة صاروخية ومدفعية مناطق في الفطيرة وسفوهن والبارة وفليفل جنوب إدلب.

وبإنشاء النقطة الجديدة بحسب المرصد، يرتفع عدد النقاط التركية في منطقة "خفض التصعيد" إلى 75 وهي: (صلوة وقلعة سمعان والشيخ عقيل وتلة العيس وتلة الطوقان والصرمان وجبل عندان والزيتونة والراشدين الجنوبية وشير مغار واشتبرق)، بالإضافة إلى نقاط مستحدثة وهي: (عندان والراشدين ومعرحطاط) ونقاط في (سراقب والترنبة والنيرب والمغير وقميناس وسرمين ومطار تفتناز ومعارة النعسان ومعرة مصرين والجينة وكفركرمين والتوامة والفوج 111 ومعسكر المسطومة وترمانين والأتارب ودارة عزة والبردقلي ونحليا ومعترم وبسنقول والنبي أيوب وبزابور وباتبو وكفرنوران والأبزمو ورام حمدان والجينة وبسنقول والمشيرفة وتل خطاب وبداما والناجية والزعينية والغسانية ودير سنبل والكفير والبارة والبرناص وبداما وأريحا وجنة القرى وبسامس وقمة تل النبي أيوب والقياسات وقرب بسنقول ومعراتة ومرعيان ومنطف ومحمبل وتل أرقم وقوقفين والرويحة وكنصفرة وكدورة).

(س ر)