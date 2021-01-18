وجرى إنشاء النقطة في بلدة قسطون بسهل الغاب شمال غربي حماة، وذلك بعد استطلاع الاحتلال في المنطقة لعدة أيام، وجلب آليات وجنود ومعدات عسكرية ولوجستية إليها.

وعمدت قوات الاحتلال التركي بحسب المرصد السوري لحقوق الأنسان إلى إنشاء نقطة عسكرية بالقرب من قرية آفس الواقعة شمال مدينة سراقب.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن إنشاء هذه النقطة جاء بعد استطلاع الاحتلال التركي في المنطقة في ظل التحركات المكثفة للمجموعات الموالية لإيران في سراقب.

وبإنشاء هذه النقطة يرتفع عدد نقاط الاحتلال التركي في منطقة "خفض التصعيد" إلى 64 نقطة.

(د أ)