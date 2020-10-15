الاحتلال التركي ينشأ نقطة عسكرية جديدة في جبل الزاوية

ووصل، اليوم، رتل عسكري تابع للاحتلال التركي إلى قرية قوقفين الواقعة في القسم الغربي من جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وعمد الاحتلال إلى إنشاء نقطة عسكرية لها هناك وهي الأولى في تلك المنطقة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار إلى أن قوات الحكومة حاولت مراراً وتكراراً التقدم والسيطرة على تلك القرية.

ومع نقطة جبل الزاوية، ارتقع عدد النقاط للاحتلال التركي في منطقة "خفض التصعيد" إلى 69، وهي: (صلوة وقلعة سمعان والشيخ عقيل وتلة العيس وتلة الطوقان والصرمان وجبل عندان والزيتونة ومورك والراشدين الجنوبية وشير مغار واشتبرق”، بالإضافة إلى نقاط مستحدثة وهي: (عندان والراشدين ومعر حطاط) ونقاط في سراقب والترنبة والنيرب والمغير وقميناس وسرمين ومطار تفتناز ومعارة النعسان ومعرة مصرين والجينة وكفر كرمين والتوامة والفوج 111 ومعسكر المسطومة وترمانين والأتارب ودارة عزة والبردقلي ونحليا ومعترم وبسنقول والنبي أيوب وبزابور وباتبو وكفرنوران والأبزمو ورام حمدان والجينة وبسنقول والمشيرفة وتل خطاب وبداما والناجية والزعينية والغسانية والكفير والبرناص وبداما وأريحا وجنة القرى وبسامس وقمة تل النبي أيوب والقياسات وقرب بسنقول ومعراتة ومرعيان ومنطف ومحمبل وتل أرقم وقوقفين.

(ش ع)