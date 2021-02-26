الاحتلال التركي ينصّب أنظمة رادار في محيط بلدة عين عيسى

وبدأت تركيا بتنصيب أنظمة الرادارات في قاعدتين بالقرب من الطريق الدولي الـ M4، على عمق 32 كم داخل الأراضي السورية.

وتظهر مقاطع الفيديو التقطها مراسلونا؛ الرادارات التركية في قاعدة على قريبة من قرية صيدا شمال بلدة عين عيسى إلى جانب برج مراقبة مزوّد بكاميرا وسلاح ذاتي التشغيل.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالتنا، فإن المنظومة هي للدفاع الجوي ضد الطائرات المُسيّرة، تم نشرها قبل أيام، ويرجح أنها من نوع "إخطار" تركية الصنع.

وكانت قوات الاحتلال التركي قد نشرت منظومة رادارات مختلفة خلال مايو/ أيار العام الماضي، على طول مناطق التّماس في إقليمي الجزيرة والفرات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تعرض محيط بلدة عين عيسى شمال شرق سوريا؛ وعدد من القرى على الطريق الدولي للقصف المدفعي التركي ومحاولات التسلل المتكررة منذ الـ 23 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام المنصرم 2020.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية من خلال عددٍ من البيانات المنفصلة عن مقتل 68 مرتزقًا وجنديًّا تركيًّا خلال 3 أشهر من الهجوم التركي المتواصل على البلدة، فيما كشفت عن سجل 13 مقاتلًا ضمن صفوفها، استشهدوا في إطار المقاومة ضد الاحتلال التركي ومرتزقته.

(ز س/م)

ANHA