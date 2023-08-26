الاحتلال التركي ينقل ٣ سجناء من كري سبي المحتلة إلى السجون التركية

أفاد مصدر محلي من مقاطعة كري سبي المحتلة بقيام الاستخبارات التركية بنقل ٣ سجناء من المكون الكردي بينهم فتاة من سجن مرتزقة الشرطة العسكرية التابعة لها باتجاه سجونها في الداخل التركي عبر البوابة الحدودية.

وبحسب المصدر فإن هؤلاء السجناء اختطفهم مرتزقة الاحتلال التركي منذ أيام من منزل أحد مهربي البشر في قرية العلي باجلية التابعة للمقاطعة المحتلة ويدعى ( أبو السودة)، كانوا هناك بنية العبور إلى أوربا.

هذا ويخضع العشرات من أهالي مقاطعة كري سبي المحتلة لأحكام طويلة تتراوح بين ١٥- ٢٥ سنة في السجون التركية، في تعدٍّ صارخ على القوانين الدولية التي تمنع محاكمة وسجن شخص في أرض دولة أخرى.

(ك)

ANHA