الاحتلال التركي ينهب 10 تلال أثرية في عفرين المحتلة في أقل من شهرين

لا يزال الاحتلال التركي ومرتزقته مستمرين في ارتكاب المجازر بحق أهالي عفرين المحتلة، بالتزامن مع جرف ونهب المواقع والتلال الأثرية في محاولة لطمس وتدمير وسرقة آثار حضارات عديدة تناوبت على المنطقة.

وبحسب مديرية الآثار بإقليم عفرين، واستناداً إلى صور الأقمار الصناعية وثقت المديرية مع بداية العام الجديد سرقة ونهب محتوى 10 تلال أثرية في عفرين المحتلة وبيع محتواها في السوق السوداء.

وفي السياق قالت الرئيسة المشتركة لمديرية الآثار بإقليم عفرين، أسمهان أحمد، لوكالتنا: "لم يستهدف الاحتلال التركي ومرتزقته خلال العدوان على عفرين الأهالي فقط بل سعى إلى تدمير وتخريب التلال والمواقع الأثرية بهدف طمس وتغيير ديمغرافية المقاطعة".

وتابعت: "بالرغم من عدم توفر الإمكانيات، وعدم السماح لأي شخص بالاقتراب من التلال الأثرية في عفرين، إلا أننا استطعنا واستناداً إلى صور الأقمار الصناعية توثيق نهب وسرقة وجرف المواقع الأثرية بالآليات الكبيرة".

تدمير ونهب 10 تلال أثرية

ومضت أسمهان أحمد قائلة: "تمكنا من توثيق عمليات تدمير ونهب 10 تلال أثرية في عفرين، مع بداية العام الجديد".

وذكرت الرئيسة المشتركة لمديرية الآثار بإقليم عفرين، أسماء التلال، وهي: "تل جوقه، تل قاوقه، تل قره تابه في مركز مدينة عفرين، تل شوربة، تل عبيدان، تل سينكا بناحية شرا، تل حلوبية بناحية جندريس، تل مستو حسن وتل مستو حسن التحتاني في ناحية ماباتا، وتل علمدار بناحية راجو".

بيعها بمبالغ طائلة

وبيّنت أسمهان أحمد أنهم وثقوا عمليات بيع آثار عفرين في السوق السوداء بمبالغ طائلة، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو تغيير ديمغرافية المنطقة، لافتة إلى تدمير آثار موغلة في القدم كموقعي عين دارة ونبي هوري.

ودعت أسمهان أحمد في ختام حديثها، جميع المنظمات الإنسانية ومجلس الأمن إلى التدخل الفوري والحد من جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته، ونهبهم للآثار التي تحتضن ميراث وحضارة المنطقة.

ومنذ احتلالها لمنطقة عفرين في آذار/مارس عام 2018، جرف الاحتلال التركي ومرتزقته عشرات المواقع الأثرية في عفرين ونقلوا الأثار التي استخرجوها إلى تركيا، ودمروا تلك المواقع عبر استخدام الآليات الثقيلة في عمليات الحفر.

(س ر)

ANHA