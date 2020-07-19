الاحتلال التركي يخطف مواطنًا من مدينة كري سبي/تل أبيض المحتلة

وخُطف المواطن عدنان أحمد رشيد البالغ من العمر 30 عامًا في أحد أحياء مدينة كري سبي/تل أبيض، على يد جنود للاحتلال التركي يوم الجمعة الماضية، وهو أب لـ4 بنات.

وأشارت مصادر من داخل كري سبي/تل أبيض، رفضت الإفصاح عن هويتها لضرورات أمنية، إلى أن عملية الخطف جاءت عقب اتهام عدنان رشيد لفصائل المرتزقة التابعين لتركيا، بممارسة النهب والسلب وارتكاب الجرائم في المناطق المحتلة.

ويأتي ذلك عقب شهر من احتجاجات عمت مدينة كري سبي/تل أبيض المحتلة، ردًّا على جرائم ارتكبها مرتزقة تابعون للاحتلال التركي، وعمليات اختطاف المدنيين من بينهم نساء في الفترة الأخيرة، حيث رشق محتجون غاضبون مصفحات تركية فيما "طالبوا الاحتلال التركي بمغادرة الأراضي السورية" آنذاك.

(ز س/ج)

ANHA