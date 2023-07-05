الاحتلال التركي يخطف مسنّيْن وطفلاً ويحرق 250 شجرة زيتون

تشهد مقاطعة عفرين المحتلة استنفاراً وتوتراً كبيراً بين مرتزقة الاحتلال التركي، وسط استمرار جرائم الخطف بحق الأهالي هناك، وحرق أشجار الزيتون التي تُعرف بها المقاطعة.

وحسب مصدر من داخل المقاطعة المحتلة، اختطفت دورية مشتركة للاستخبارات التركية ومرتزقة "الشرطة المدنية" التابعة للاحتلال مسنّيْن اثنين، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

وكشف المصدر عن اسمي المختطفيْن وهما:

* عزت محمد طويلة (56 عاماً) من أهالي ناحية جندريسه.

* اسماعيل محمد الشيخ مصطفى (63 عاماً) من أهالي ناحية شيه.

في السياق نفسه، أكد المرصد أن مرتزقة "الشرطة المدنية" اختطفوا الطفل مرسل بوظان شيخ صالح برازي (15 عاماً) من أهالي قرية دير صوان التابعة لناحية شرا في مقاطعة عفرين المحتلة.

ووفقاً للمصدر، فإن الطفل اختطف من وسط القرية واقتيد إلى جهة مجهولة.

على صعيد آخر، قالت مصادر أخرى، إن مرتزقة "فيلق الشام" التابعين للاحتلال التركي أضرموا النيران بـ 250 شجرة زيتون تعود ملكيتها للشقيقين أحمد ونبي كلي خيري من أهالي قرية برج حيدر التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة.

وأضافت المصادر بأن الحقل الذي أضرمت النيران فيه يقع شرقي قرية برج حيدر، حيث التهمت النيران أشجار الزيتون ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

(س ر)

ANHA