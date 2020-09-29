الاحتلال التركي يجرف وينهب موقعًا أثريًّا آخر في مقاطعة كري سبي المحتلة

وبحسب المصادر، فإن عمليات التجريف طالت تل الدهليز جنوب بلدة سلوك 30 كيلو مترًا، وبدأت منذ أيام بحجة إقامة نقطة عسكرية على التلة، حيث مُنع المدنيون من الاقتراب منه.

كما طالت عمليات التجريف تلة "حشيشة" شرق بلدة سلوك 25 كيلو مترًا والذي يقع على الطريق الواصل بين مقاطعة كري سبي ومدينة سري كانيه/ رأس العين.

هذا ووثقت وكالتنا عبر مصادر محلية في الشهر المنصرم عمليات تجريف لتل "صهلان" الأثري الواقع بالقرب من قرية خربة الرز التابعة لمقاطعة كري سبي المحتلة.

وتجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مستمرون بنهب المواقع الأثرية الهامة بهدف طمس الإرث الثقافي والحضاري لشعوب المنطقة، حيث قاموا من قبل بتجريف ونهب عدة مواقع أثرية معروفة في مقاطعة كري سبي كـ مدينة الفار وتلة الصبي الابيض في بلدة حمام التركمان.

(ج)

ANHA