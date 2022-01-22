الاحتلال التركي يجدد قصفه على ريف عين عيسى الشرقي

وأفادت مراسلتنا بتجدد القصف الاحتلال ومرتزقته على بلدة الهيشة وقرية فاطسة، ليشمل أيضاً قرية صكيرو في الريف الشرقي لناحية عين عيسى.

وأكدت أن الاحتلال يستهدف محطتي المياه والكهرباء في بلدة الهيشة بشكل مباشر.

ويأتي القصف التركي في أعقاب هجوم شنه مرتزقة داعش، الخميس، على سجن الصناعة في حي غويران جنوب مدينة الحسكة، بالإضافة إلى استهداف مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي، أمس، سيارة تابعة لمجلس تل تمر العسكري كانت متوجهة إلى مدينة الحسكة لمؤازرة قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية التي تشتبك مع خلايا مرتزقة داعش في محيط سجن غويران في مدينة الحسكة.

(د/ س ر)

ANHA