الاحتلال التركي يحوّل مزار الشهداء في سري كانيه المحتلة إلى نقطة عسكرية

تداولت مواقع تابعة لمرتزقة الاحتلال التركي صوراً تظهر تحويل الاحتلال التركي ومرتزقته مزار الشهداء في منطقة سري كانيه المحتلة إلى نقطة عسكرية لتدريب المرتزقة.

وبحسب المعلومات الواردة من المنطقة المحتلة، فإن مرتزقة "فرقة المعتصم" التابعة للاحتلال التركي، هي التي تحتل المزار الواقع شرق مركز مدينة سري كانيه المحتلة خلف حي زردشت، وحولته إلى نقطة عسكرية لتدريب مرتزقتها.

والجدير ذكره أن الاحتلال التركي ومرتزقته كانوا قد اعتدوا في آب/ أغسطس 2020 على أضرحة الشهداء في مزار شهداء مدينة سري كانيه المحتلة، ودمروا أضرحة الشهداء ومعالم المزار.

وكان المزار قد شيّد من قبل مجلس عوائل الشهداء في منطقة سري كانيه، خلال شهر أيار 2018، وتبلغ مساحته 18 دونماً.

(آ أ/ م ح)

ANHA