الاحتلال التركي يحرم عشرات القرى من التيار الكهربائي

ويستمر الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" بمسلسل الجرائم التي تستهدف المدنيين من أبناء المنطقة المحتلة والموجودين في القرى الواقعة على خطوط التّماس، منذ احتلالهم لمدينة سري كانيه ووصولهم إلى مشارف ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة.

سكان القرى الواقعة على خطوط التّماس يتعرضون لجرائم شبه يومية وبأساليب مختلفة، بهدف إفراغ المنطقة وإحداث التغيير الديموغرافي فيها.

وتشهد 40 قرية في الريف الشمال الغربي لناحية تل تمر على طريق ناحية زركان، منذ أكثر من شهر، انقطاعًا للتيار الكهربائي، بسبب قصف الاحتلال الذي استهدف قرية الدردارة ومحطة الكهرباء.

فيما يعاني سكان قريتي الكوزلية وتل اللبن الواقعتين جنوب غرب ناحية تل تمر بمحاذاة الطريق الدولي الـ m4 منذ أكثر من عام وثلاثة أشهر من انقطاع التيار الكهربائي عمدًا من قبل المرتزقة الموجودين في قرية الأربعين المحاذية لقرية الكوزلية.

وكالتنا التقت عددًا من المدنيين في قرية الكوزلية للحديث عن معاناتهم منذ وصول الاحتلال التركي ومرتزقته إلى مشارف قريتهم.

المواطن محمود العلي قال: "نعاني من انقطاع التيار الكهربائي والمياه منذ وصول الاحتلال التركي ومرتزقته إلى مشارف القرية، بالإضافة إلى عدم استطاعتنا زراعة أراضينا".

وأضاف العلي: "المرتزقة الموجودون في قرية الأربعين قاموا بقطعها، ونحاول توصيل الكهرباء إلى القرية بشتى الوسائل، إلا أن جهودنا تذهب سدى".

ولفت العلي إلى أن عدم توفر الكهرباء أثّر سلبًا على زراعتهم ومواشيهم، حيث لم يعد بمقدورهم سقاية أراضيهم الزراعية وتأمين المياه للماشية.

وطالب العلي في نهاية حديثه، الجهات المعنية والدولية بمساعدتهم لإيصال التيار الكهربائي إلى قريتهم كونهم باتوا يفتقدون أهم أسس الحياة.

فيما قال محمد العزو: "لا نستطيع زراعة أرضنا، وطرقنا مغلقة، نحن محاصرون بسبب قرب القرية من المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال ومرتزقته".

وأردف "الاحتلال التركي ومرتزقته مستمرون بجرائمهم التي تطال المدنيين وبأساليب مختلفة، وشهدت قرية تل اللبن، يوم أمس، استهدافًا بالأسلحة الرشاشة من قبل الاحتلال".

ودعا العزو المجتمع الدولي إلى إيقاف الجرائم التركية بحق أبناء المنطقة، وإخراجها منها، لأنهم هم أصحاب الأرض ولا يريدون لأي جهة خارجية أو محتلة التدخل.

وكان الرئيس المشترك لمؤسسة الكهرباء في ناحية تل تمر، فهد سمعيلة، قد أوضح لوكالتنا في وقتٍ سابق، عدم قدرتهم على الوصول إلى الخطوط التي خرجت عن الخدمة، قائلًا "نحاول الوصول إلى مركز الضرر، لكننا لا نستطيع بسبب استهداف الكوادر بشكل مباشر".

(هـ ن)

ANHA