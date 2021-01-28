الاحتلال التركي يحرم 40 قرية في ريفي تل تمر وزركان من الكهرباء

استهدف الاحتلال التركي ومرتزقته، بتاريخ 6 كانون الثاني، قرية الدردارة شمال ناحية تل تمر بالقذائف، بينما شهدت محطة الكهرباء القريبة من القريبة استهدافًا مباشرًا لخطوط التغذية ومحيطها، ما تسبب في خروجها عن الخدمة.

ويقوم الاحتلال التركي ومرتزقته بشكلٍ شبه دائم باستهداف شبكات الكهرباء، مما يسبّب بمعاناة كبيرة للمدنيين الموجودين في القرى الواقعة على خطوط التّماس.

وتغذي الخطوط المتفرعة من المحطة40 قرية، تابعة لناحيتي تل تمر وزركان، وتعيش في ظلام منذ أكثر من 20 يومًا بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

مراسل وكالتنا استطاع الوصول إلى قرية الدردارة، والتقى بالمدنيين فيها، الذين عبّروا عن مخاوفهم ومعاناتهم المستمرة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

محمود العبد الله، أحد المدنيين من قرية الدردارة يقول "سبب انقطاع التيار الكهربائي هو القصف الأخير الذي طال القرية ومحطة الكهرباء في تل تمر".

وتحاول الجهات المعنية صيانة خطوط الكهرباء، ولكن بسبب استهدافهم بشكلٍ دائم من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته لم يتمكنوا من إصلاحها.

ويضيف العبدالله "معاناتنا تتفاقم بسبب الانتهاكات المستمرة وانقطاع التيار الكهربائي عن القرية".

فيما دعا خضر الفارس، الجهات المعنية إلى العمل على توصيل التيار الكهربائي إلى قريتهم.

مؤسسة الكهرباء في ناحية تل تمر وبالتنسيق مع "الضامن" الروسي الموجود في المدينة تحاول، منذ ثلاثة أيام، الوصول إلى الشبكات الكهربائية التي تم تدميرها، إلا أنها لا تستطيع الوصول كونها تقع بالقرب من مناطق يحتلها المرتزقة والاحتلال التركي.

ويرجع عدم قدرة العمال على الوصول إلى الخطوط المستهدفة، إلى عدم استطاعة القوات الروسية حماية كوادر الصيانة.

الرئيس المشترك لمؤسسة الكهرباء في ناحية تل تمر، فهد سمعيلة، يقول "نتيجة استهداف الاحتلال التركي ومرتزقته للقرى الشمالية لناحية تل تمر كانت هناك أضرار كبيرة في الخط 20 الواصل من محطة كهرباء تل تمر إلى القرى الواقعة على طريق ناحية زركان".

ويضيف "القصف التركي الأخير سبب انهيار 1500 متر من الشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى كسر عدة عواميد كهربائية، كما أن القرى التي انقطعت عنها التيار الكهربائي هي بحدود الـ 40 قرية".

وعن عدم قدرتهم على الوصول إلى الخطوط التي خرجت عن الخدمة، يقول سمعيلة "نحاول الوصول إلى مركز الضرر، لكننا لا نستطيع بسبب ضعف التنسيق بين القوات الروسية والاحتلال التركي، واستهداف الكوادر بشكل مباشر".

وطالب سمعيلة "الضامن" الروسي بالعمل بجدية والضغط على قوات الاحتلال التركي ومرتزقته لإيقاف قصفهم واستهدافهم لشبكات الكهرباء، بالإضافة إلى وضع تنسيق من أجل إصلاح الأضرار وإيصال التيار الكهربائي للمدنيين.

وناشد سمعيلة المجتمع الدولي إلى إيقاف جرائم الاحتلال ومرتزقته في المنطقة وقصهم لشبكات الكهرباء كونها تعتبر من أسس الحياة.

(هـ ن)

ANHA