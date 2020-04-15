الاحتلال التركي يحاول نقل المصابين بفيروس كورونا إلى مناطق الإدارة الذاتية

وبحسب المصادر فقد ظهرت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا في بلدة سلوك المحتلة، شرق مدينة تل أبيض/كري سبي أمس الثلاثاء.

وعرضَ الاحتلال التركي على المواطنين الخمسة الذهاب إلى المناطق التي تديرها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مقابل مبالغَ مالية، فيما لم ترد أنباء عن معالجة تلك الحالات أو أي حالات أخرى منتشرة في المقاطعة المحتلة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كري سبي/تل أبيض حميد العبد أن الاحتلال التركي يقوم بإرسال المرضى المصابين بفيروس كورونا ضمن الأراضي التركية إلى مدينة كري سبي/تل أبيض المحتلة.

(د أ/ج)

ANHA