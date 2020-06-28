الاحتلال التركي يحاول إحراق المنشأة النفطية ومحاصيل المزارعين في تربه سبيه

عاود جيش الاحتلال التركي إضرام النيران في حقول مزارعي ناحية تربه سبيه شمال وشرق سوريا، وهذه المرة قام بإضرام النيران في حقول محطة سعيدة النفطية شمال شرق ناحية تربه سبيه 12 كم، مما أدى إلى احتراق حوضين للفضال في الحقل النفطي، على الرغم من وجود دورية للجيش الأمريكي هناك.

وسارعت فرق الإطفاء والطوارئ إلى إخماد النيران لمنع وصولها إلى مركز المحطة، مما كان سيؤدي إلى كارثة إنسانية واقتصادية، وبصعوبة بالغة تمكن فرق الإطفاء والطوارئ من إخماد الحريق.

وفي السياق نفسه، قام عناصر جيش الاحتلال التركي بإضرام النيران في حقول قرية كرديم الحدودية، الواقعة 15 كم شمال شرق ناحية تربه سبيه.

وهرعت فرق الإطفاء والطوارئ لإخماد الحريق الذي يلتهم الآن محاصيل المزارعين.

(ر ر/أ ب)

ANHA