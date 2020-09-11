الاحتلال التركي يهاجم المدنيين في موباتا ويختطف العشرات

أفادت مصادر محلية لمراسلي وكالتنا، بأن الشرطة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال التركي، شنت في ساعة متأخرة من ليلة أمس هجومًا على الأهالي في مركز ناحية موباتا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة.

المصادر أوضحت أن الشرطة العسكرية، أقدمت على اختطاف العشرات من أهالي الناحية.

وقد تمكن مراسلونا من توثيق أسماء ثلاثة من المدنيين الذين تم اختطافهم، وهم كل من "إبراهيم خنجر، عصمت خوجة، أحمد مشكو".

ومازال مصير المختطفين مجهولًا.

ويذكر أن الاحتلال التركي ومرتزقته يقدمون بشكل شبه يومي، على افتعال الحجج، وخطف المدنيين، ومن ثم يطالبون ذويهم بدفع مبالغ مالية ضخمة مقابل إطلاق سراحهم.

(د ج)

ANHA