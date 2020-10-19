الاحتلال التركي يفكك نقاطه المحاصرة من قبل قوات الحكومة

وقال المرصد السوري، أن قوات الاحتلال التركي تواصل تحضيراتها للانسحاب من نقاطها العسكرية المتواجدة ضمن مناطق سيطرة قوات الحكومة السورية في ريفي حماة وإدلب، وذلك وفقاً للاتفاق الروسي – التركي.

وبحسب المرصد تواصل قوات الاحتلال تفكيك معداتها وحزم أمتعتها في كل من مورك وشير مغار بريفي حماة الشمالي والغربي، والصرمان وتل الطوقان والترنبة ومرديخ ومعرحطاط ونقطة شرق سراقب التي تقع في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، وسط معلومات عن انسحاب مرتقب من نقاطها في ريف حلب الواقعة ضمن سيطرة القوات الحكومية.

ووقعت 15 نقطة احتلال تركية في أرياف إدلب وحلب وحماة تحت حصار من قبل قوات الحكومة السورية خلال جولة التصعيد الأخيرة، وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولوه عدة مرات الحكومة السورية وطالبوها بالانسحاب إلى ما خلف النقاط التركية.

(ي ح)