الاحتلال التركي يدمر مسجداً وعدداً من المنازل في ناحية عين عيسى

كثف الاحتلال التركي ومرتزقته أمس الأحد، من قصفهم بالأسلحة الثقيلة على القرى الواقعة على خطوط التماس في الريف الغربي لمدينة كري سبي المحتلة وريفي ناحية عين عيسى الشرقي والغربي ومركز الناحية، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 3 لبدء الهجوم الاحتلالي التركي على مقاطعة كري سبي ومنطقة سري كانيه في 9 تشرين الأول من عام 2019.

وتسبب قصف الاحتلال التركي بانقطاع التيار الكهربائي بشكل تام عن ناحية عين عيسى وبلدة الهيشة بالريف الشرقي للناحية نتيجة استهدافه خطوط التوتر الكهربائي العالي، بالإضافة إلى تدمير عدد من منازل الأهالي في قرية الفاطسة (15 كيلو متر شرق الناحية) وتعرض مسجد القرية لعدة قذائف مما أدى إلى تدميره بشكل جزئي، بحسب ما رصده مراسلنا.

هذا ولا يزال القصف التركي مستمراً منذ يوم أمس حيث تتعرض قرى الريف الشرقي والغربي في هذه الأثناء لقصف الاحتلال التركي ومرتزقته، بالأسلحة الثقيلة.

(د)

ANHA